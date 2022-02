Klart: Brighton-topp lämnar - uppges gå till Newcastle

Brighton & Hove Albion gav under måndagen besked om att klubbens tekniska direktör Dan Ashworth lämnar och ersättas av David Weir med omedelbar verkan. Anledningen är att Ashworth sagt upp sig "för en liknande roll i en annan Premier League-klubb".

Brighton går inte ut med vilken klubb som Ashworth kommer att jobba för framöver, men enligt The Athletic rör det sig om Newcastle.

- Vi är ledsna över Dans beslut. Han har varit en viktig del av klubbens ledningsgrupp sedan han kom till oss från FA, och han har gjort betydande bidrag till vår klubbs framsteg i Premier League och i Women's Super League, säger Brightons vd och vice ordförande Paul Barber i en kommentar på klubbens hemsida.

Enligt The Athletic har Newcastle fört samtal med Ashworth under en längre tid, då klubben varit på jakt efter en ny fotbollschef sedan den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF) tog över i fjol.

Dan Ashworth has resigned from his position as technical director.



David Weir becomes the club’s acting technical director with immediate effect. #BHAFC