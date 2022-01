Klart: Coutinho lånas ut till Aston Villa

Barcelonas brasilianske mittfältare Philippe Coutinho, 29, har inte levt upp till de högt ställda förväntningarna sedan flytten till den spanska storklubben 2018. Brassen har i stället varit utlånad till Bayern München, haft skadeproblem och fått relativt knapp speltid.

Nu meddelar Aston Villa att klubben har kommit överens med Barcelona om att låna Coutinho över den resterande delen av säsongen. Villa skriver, på klubbens hemsida, att brassen kommer att resa till Birmingham inom de närmaste 48 timmarna för att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen. Villa har även en köpoption.

Coutinho har tidigare spelat i Premier League mellan 2013 och 2018, då han var en av Liverpools stora stjärnor innan flytten till Barcelona. Den här säsongen är brassen noterad för två mål på 16 matcher med Barcelona, som han har kontrakt med till sommaren 2023.

Aston Villa är placerat på 13:e-plats i Premier League.

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷