Klart: Englands nya trupp - stjärnor utanför

England samlas i nästa vecka för två träningsmatcher mot Brasilien och Belgien, vilket är en uppladdning inför sommarens EM-slutspel i Tyskland.

Nu går Englands förbundskapten Gareth Southgate ut med sin nya landslagstrupp, där bland andra West Ham-mittfältaren Kalvin Phillips och Chelsea-forwarden Raheem Sterling inte är med.

För Newcastle-yttern Anthony Gordon är det samtidigt första gången som han får chansen i Englands A-landslag.

England har samtidigt skador på exempelvis Trent Alexander-Arnold och Jack Grealish.

Se hela Englands trupp i tweeten nedan.

Here we go then.