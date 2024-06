Klart: Här är Premier Leagues spelschema

Efter en rafflande avslutning stod det under våren klart att Manchester City säkrade sin fjärde raka ligatitel under Pep Guardiolas ledning. Detta efter att ha gäckats av Arsenal under hela säsongen.

Under tisdagsförmiddagen var det dags för den första stora milstolpen inför säsongen 2024/25. Då presenterades nämligen spelschemat.

När schemat släpptes stod det klart att det redan i premiäromgången bjuds på ett riktigt stormöte. Detta när de regerande mästarna Manchester City beger sig till Stamford Bridge för att gästa Chelsea söndagen den 18 augusti.

Säsongen inleds redan fredagen den 16 augusti, då Manchester United gästas av Fulham på Old Trafford. Premiäromgången bjuder i övrigt på matcher som Arsenal-Wolves och Leicester City.

Inför säsongen är Ipswich, Southampton och Leicester tillbaka i finrummet. Ipswich inleder säsongen mot Liverpool, där Arne Slot kommer att träna laget i sin första Premier League-match.

Southampton inleder säsongen med ett bortamöte mot Alexander Isaks Newcastle, samtidigt som Leicester summerar premiäromgången genom att gästas av Tottenham.

Se hela spelschemat här.