Klart: Helgens PL-omgång skjuts upp

I går, torsdag, meddelade Buckingham Palace att den brittiska drottningen Elizabeth II har avlidit, 96 år gammal. Kort efter beskedet tog flera sporter beslut om att ställa in eller skjuta upp helgens tävlingar och evenemang i Storbritannien.

Även fotbollen agerade och fredagens Championship-möte mellan Burnley och Norwich sköts upp. Nu står det klart att även helgens Premier League-omgång skjuts upp, meddelar ligaorganisationen. Berörd omgång sträcker sig över från lördag till måndag och kommer nu att spelas vid ett senare tillfälle.

Även EFL har fattat samma beslut för helgens matchen i Championship.

"För att hedra drottningens extraordinära liv och hennes bidrag till nationen, och som ett tecken av respekt, kommer den här helgens Premier League-omgång att skjutas upp, inklusive måndagens kvällsmatch", skriver PL i ett pressmeddelande.

"Ytterligare uppdateringar gällande Premier Leagues spelschema under perioden av sorg kommer att ges i sinom tid".

Richard Masters, Premier Leagues vd, sörjer drottningens bortgång:

- Vi och våra klubbar vill hylla Hennes Majestäts långa och orubbligt tjänstgöring till vårt land. Som vår längst regerande monark har hon varit en inspiration och lämnar efter sig ett otroligt arv efter ett liv av hängivenhet, säger han och fortsätter:

- Det är en oerhört sorglig tid för inte bara nationen, utan också för de miljontals människor runt om i världen som beundrade henne, och vi förenas oss med alla som sörjer hennes bortgång.

Följande matcher i Premier League berörs av beslutet:

Lördag

Fulham-Chelsea

Liverpool-Wolverhampton

Leicester-Aston Villa

Bournemouth-Brighton

Southampton-Brentford

Manchester City-Tottenham

Söndag

Arsenal-Everton

West Ham-Newcastle

Crystal Palace-Manchester United

Måndag

Leeds-Nottingham Forest

Hittills har sex omgångar spelats av Premier League-säsongen.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.