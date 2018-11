Klart: Klubbarna överens - VAR i Premier League nästa säsong

VAR (video assistant referee) användes redan under den gångna säsongen i bland annat Bundesliga och Serie A, men fick under sommarens VM-slutspel i Ryssland sitt stora genomslag med bidrag till flera olika domslut i mästerskapet.

Nu meddelar Premier League att VAR kommer införas även i den engelska högstaligan till nästa säsong, 2019/2020. Detta efter ett principiellt beslut av klubbarna. Under torsdagen hölls ett möte, där man i detalj gick igenom användadet av VAR i FA-cupen och ligacupen, men även i andra ligor, vilket låg till grund för beslutet.

Premier League kommer härnäst att ställa en förfrågan till FA (det engelska fotbollsförbundet) och Fifa om att få tillåtelse att använda VAR under nästa säsong.

VAR har även tidigare varit uppe för diskussion i England, men i april röstade Premier League-klubbarna nej till att använda hjälpmedlet. Den här gången tänkte de annorlunda.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season



