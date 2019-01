Klart: Leeds förstärker med målvakt från Real Madrid

Kiko Casilla har inte lyckats slå sig in i Real Madrid under fyra säsonger i klubben. Målvakten har oftast fått ägna sig åt att vara andre- eller tredjemålvakt bakom bland annat Keylor Navas och Thibaut Courtois. Nu står det klart att han lämnar klubben för England.

Championshipklubben Leeds, där svenske Pontus Jansson, spelar, har värvat den 32-årige spanjoren. Avtalet är skrivet över fyra och halvt år.

Casilla har tidigare spelat i bland annat Espanyol.Målvakten gjorde totalt 43 matcher för Real Madrid under sin sejour i klubben.

✍ | #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road