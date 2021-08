Klart: Liverpool förlänger med nyckelspelare

Tidigare i sommar firade Jordan Henderson tio år som Liverpool-spelare. Nu har den engelska storklubben sett till historien blir ännu längre. 31-åringen har skrivit på ett nytt kontrakt.

Enligt The Times-journalisten Paul Joyce är det en förlängning på fyra år, till 2025.

- Det känns fantastiskt att äntligen ha det klart och kunna koncentrera sig på framtiden och vad den kommer innehålla, säger huvudpersonen till klubbens hemsida.

Under sina år i klubben har Henderson hunnit med hela 394 framträdanden och 30 mål.

- Jag har älskat varje minut. Till och med när jag tänker tillbaka på tuffare perioder, så njöt jag ändå av att tillhöra den här klubben. Ju längre jag kan fortsätta, desto bättre för mig. Jag vill vara kvar här så länge jag kan, säger han.

Tidigare i sommar har Liverpool även förlängt med kuggar som Alisson Becker, Fabinho och Virgil van Dijk.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌