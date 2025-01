Klart: Manchester City värvar Christian McFarlane

Manchester City kommer från en mycket tung höst i Premier League. Den regerande PL-mästaren radade upp förluster och oavgjorda resultat.

Nu i januari har klubben valt att värva sig ur krisen. Omar Marmoush (Frankfurt), Abdukodir Khusanov (Lens) och Vitor Reis (Palmeiras) har redan anslutit och de två förstnämnda har redan debuterat.

Medan Marmoush är en offensiv värvning så är Khusanov och Reis båda centrala försvarare och under måndagen står det klart att Man City gör ännu en mittbacksvärvning.

För Christian McFarlane är klar och ansluter från New York City FC som precis som PL-jätten tillhör City-gruppen.



- Vi är väldigt stolta över att se Christian nå den här otroliga milstolpen i sin karriär. Han är en spelare som kommit upp genom vårt akademisystem, säger MLS-klubbens sportchef David Lee.

18-åringen har hunnit göra 13 matcher för New York City sedan debuten våren 2024.



- Jag är så stolt över att ha representerat New York City på den stora scenen. Den här klubben har gett mig otroliga möjligheter och ovärderliga lärdomar som jag kommer att bära med mig under karriären, säger han till sin förra klubbs hemsida.

Han fortsätter:



- Jag är väldigt spänd på mitt nya kapitel med Manchester City. Att ha besökt deras anläggning och träffat spelarna var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag vet att den här flytten kommer att vara avgörande för min utveckling och jag välkomnar utmaningen.

McFarlane har möjlighet att representera både England och USA på landslagsnivå och har gjort tre landskamper för det amerikanska U16-landslaget och totalt 21 landskamper för Englands ungdomslandslag.