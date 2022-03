Klart: Manchester United-stjärnor utanför Englands landslagstrupp

England är redan klart för Qatar-VM, men samlas ändå i mars för två träningsmatcher mot Schweiz och Elfenbenskusten på hemmaplan. Under torsdagen tog förbundskaptenen Gareth Southgate ut sin trupp till landskamperna.

Manchester United-stjärnorna Jadon Sancho och Marcus Rashford får den här gången inte plats i truppen, utan i stället är offensiva spelarna Tammy Abraham, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe och Raheem Sterling med i truppen.

Vidare är även Manchester United-backen Harry Maguire, som fått en hel del kritik senaste tiden, med i landslagstruppen. Crystal Palace-mittbacken Marc Guehi är samtidigt också med för första gången.

Se hela Englands trupp i tweeten nedan.

Here it is... your #ThreeLions squad for March! 🦁