Klart: Manchester United värvar Atalanta-talang

Manchester United presenterade tidigare under måndagen ytterbacken Alex Telles, och har nu även gjort klart med ytterligare en spelare - Amad Diallo, 18, från Atalanta.

United meddelar att klubben är överens med Atalanta om en framtida övergång för den 18-årige högeryttern, som förra säsongen gjorde ett mål på tre matcher i Serie A. Övergången är klar, men med förbehåll för den obligatoriska läkarundersökningen, de personliga villkoren och arbetstillståndet, skriver United på sin hemsida. Därmed kommer spelaren först att ansluta till United i januari.

Enligt Sky betalar United 30 miljoner euro, omkring 315 miljoner kronor, plus bonusar, för talangens underskrift.



Diallo är den här säsongen inte noterad för någon match i Serie A. Han är född i Elfenbenskusten, men fostrad i Atalantas akademi.

