Klart: Newcastle får ny ägare

Under den senaste tiden har det kommit flera rapporter om att Newcastle kommer att få en ny ägare. Newcastles tidigare ägare Mike Ashley, som lett klubben i 14 år, har i flera år rapporterats vara på väg att sälja klubben, och under de senaste dagarna har uppgifter kommit om att en försäljning är nära förestående.

Nu bekräftar Newcastle att den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, köper klubben. PIF:s guvernör Yasir Al-Rumayyan blir nu ny ordförande i klubben.

- Vi är extremt stolta över att vara nya ägare för Newcastle United, en av de mest kända klubbarna i engelsk fotboll. Vi tackar Newcastle-supportrarna för deras oerhört lojala stöd genom åren och vi ser fram emot att jobba ihop med dem, säger Al-Rumayyan i en kommentar på klubbens hemsida.

The Times uppgav tidigare under torsdagen att Public Investment Fond köper klubben för 300 miljoner pund, nära 3,6 miljarder kronor. Beskedet om ett saudiarabiskt köp kom efter att landet lyft förbudet mot tv-bolaget Bein Sports, som sänder Premier League i Mellanöstern, och lovat att stänga ner piratsajter som visat Premier League-fotboll. PIF försökte ta över Newcastle redan förra sommaren, men då blev affären inte av.

Premier League bekräftar samtidigt att ligaorganisationen fått juridiskt bindande försäkringar om att Saudiarabien inte kommer att lägga sig i kontrollen av klubben.

Enligt The Times förväntas flera förändringar ske i klubben inom den närmaste framtiden. Bland annat uppges tränaren Steve Bruce få sparken.

Övertagandet lär leda till kritik från omvärlden på grund av Saudiarabiens brist på mänskliga rättigheter. Saudiarabien har inga demokratiska val, ingen religionsfrihet och kvinnor har inte grundläggande mänskliga rättigheter. Kronprinsen Mohammed bin Salman påstås även enligt USA ligga bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi 2018.

Sveriges landslagsback Emil Krafth spelar sedan tidigare i Newcastle och är den här säsongen noterad för tre matcher i England. Han har kontrakt till sommaren 2023. Newcastle är i dagsläget nästjumbo i den engelska högstaligan.

Högerbacken hoppas att ägarbytet ska bli positivt för hans klubb.

- Jag är inte så insatt i det och vad det kommer innebära om vi får en ny ägare. Vi får se, sa Krafth tidigare under torsdagen.

- Jag hoppas att det blir något positivt, om det blir en försäljning.

Han vill inte kommentera anklagelserna mot den nya ägaren om exempelvis det ovan nämnda journalist-mordet 2018.

- Det är inget jag har direkt koll på eller vill gå in på.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.