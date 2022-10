Klart: Newcastle tar in Silverstone

Tidigare Arsenal-toppen Peter Silverstone lämnade i januari i år London-klubben efter fyra år, och har nu fått ett nytt uppdrag i Premier League.

Newcastle meddelar under måndagen att Silverstone ansluter för en roll som ny kommersiell chef i den engelska klubben.

- Jag är glad och hedrad över att komma till Newcastle United när klubben nu ger sig ut på en spännande resa för att bli en hållbar, ledande klubb i Premier League och i Europa, säger han på klubbens hemsida.

Newcastle är placerat på sjätte plats i Premier League.

