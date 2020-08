Klart: Premier League återgår till tre byten per match

Premier League återgår till tre byten per match från och med säsongen 2020-21. Det meddelar ligan på sin hemsida under torsdagen.

För att klara av det hektiska spelschemat som coronauppehållet medförde bestämde Premier League, likt de flesta ligor, att fem byten per match under tre olika tillfällen skulle tillåtas under resten av säsongen 2019-20.

Syftet var att det skulle minska risken belastningsskador och att lagen skulle kunna rotera mer i mån om att spara på krafterna. Men nu står det klart att från och med kommande säsong kommer den engelska ligan att återgå till det normala, tre byten per match, efter att ligans delägare röstat fram beslutet under ligans årliga stämma.

Premier League skrev under torsdagen på sin hemsida:

”Under Premier Leagues årliga stämma idag, har delägarna kommit överens om regler för byten för säsongen 2020/21. Klubbarna har röstat för att återgå till att använda upp till tre byten per match med högst sju avbytare på bänken”.