Klart: Premier League håller krismöte - efter Arsenals besked om Arteta

Coronaviruset har under senaste veckorna brutit ut på flera olika håll i världen, vilket bland annat har påverkat fotbollen. Italien, Spanien och Frankrike är några av flera länder som tillfälligt bland annat har stoppat fortsatt ligaspel.

Premier League gav däremot först under torsdagskvällen besked om att helgens matcher i ligan kommer att spelas som planerat.

"Enligt den senaste uppdateringen från regeringen under eftermiddagen, kommer alla Premier League matcher fortgå som planerat i helgen", stod det bland annat i ett pressmeddelande på ligans hemsida.

Men senare under torsdagskvällen gav Arsenal besked om att klubbens chefstränare Mikel Arteta har smittats av viruset och att lagets kommande matcher därmed stoppas tills vidare.

Nu har sålunda Premier League kommit med ett nytt besked om att det under fredagen kommer att hållas ett akut krismöte till följd av beskedet om Arteta. Ännu är det oklart om det blir några matcher i helgen i Premier League.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19



Statement: https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz