Klart: Tidigare Chelsea-duo återförenas - Cole gör Lampard sällskap

I måndags meddelade Everton att det blir Frank Lampard som ersätter Rafael Benitez. Nu är det även klart att Chelsea-ikonen får sällskap av en gammal lagkamrat.

Det är Ashley Cole som kliver in i tränarstaben.

- Jag är glad över att kunna addera Ashley till min tränarstab. Alla känner till hans suveräna spelarkarriär och vad han har uppnått, säger Lampard till Evertons hemsida.

- Han är nu en respekterad tränare som har uppmärksammats för sitt arbete med Englands U21-landslag. Han kommer att tillföra entusiasm, spelarerfarenhet och är en väldigt bra spännande tränare som kommer addera styrka till vår tränarstab.

Ashley Cole är nöjd med att kunna fortsätta sin tränarkarriär i Everton - och med Frank Lampard.

- Jag blev glad när Frank frågade om jag ville följa med honom till Everton. Det är en utmärkt möjlighet med en fantastisk klubb och jag kommer att jobba hårt för att hjälpa till att föra framgång till Everton, säger han och tillägger:

- Frank är en utmärkt tränare och ledare.

Ashley Cole och Frank Lampard spelade tillsammans i Chelsea mellan 2004-2014. Nu får duon alltså kampera tillsammans ihop igen, den här gången från tränarbänken.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵