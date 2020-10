Klart: Tidigare Tottenham-målvakt avslutar karriären

Tidigare Tottenham- och Swansea-målvakten Michel Vorm, 37, gav på måndagen besked om att han lägger skorna på hyllan. Vorm lämnade efter förra säsongen Tottenham och har sedan dess varit utan klubb.

- När jag växte upp som en liten kille i Nieuwegein, så trodde jag inte att jag skulle få skriva mitt första professionella kontrakt med Utrecht. Och om inte det var nog, så fick jag möjlighet att spela i Premier League med Swansea. Jag fick spela med och mot de bästa spelarna, vilket sedan gav mig möjlighet att skriva på för Tottenham och få vara en del av klubbens speciella historia och den otroliga vägen till Champions League-finalen, säger den tidigare målvakten bland annat på Instagram.

Vorm representerade bland annat Tottenham, Swansea och Utrecht under sin spelarkarriär. Totalt sett gjorde han bland annat 137 matcher i Eredivisie, 102 matcher i Premier League och tre matcher i Champions League.

Michel Vorm has announced his retirement from football.



Thank you for everything and best of luck in your next chapter, @Vorm_Official! 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/wQuJfWjfoX