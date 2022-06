Klart: United-ledare lämnar - förstärker Brentford

Manchester United möblerar om i organisationen och tappar nu Justin Cochrane inför den kommande säsongen. Under lördagen meddelar Premier League-konkurrenten Brentford att Cochrane ansluter till klubben för ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

Brentford skriver, på klubbens hemsida, att Cochrane kommer att börja arbeta i en ny roll i klubben med titeln "head of coaching". Därmed kommer han att arbeta ihop med tränaren Thomas Frank och övriga i ledarstaben i A-laget.

- Justin är en enastående tränare, som har gjort ett väldigt bra jobb de senaste åren i Tottenham, England och Manchester United. Vi har känt honom ett tag och när möjligheten dök upp att få in honom blev vi glada över att kunna göra det. Justin kommer att ingå i A-lagets tränarteam, som är under fortsatt ledning av Thomas Frank, säger Phil Giles, fotbollsdirektör i Brentford, på klubbens hemsida och fortsätter:

- Tränarchefsrollen är ny för oss, men det kommer att hjälpa oss att föra hela tränarstaben och hela klubben ännu närmare och se till att vi är helt i linje med våra tränarprinciper i alla lag. Vi ser fram emot att Justin ska ansluta till oss under försäsongen.

Cochrane har tidigare varit chef för spelarutveckling och coachning i Manchester Uniteds akademi, men har även arbetat för det engelska fotbollsförbundet och Tottenham.

United har nyligen även tappat Neil Ryan, Neil Wood och Alan Fettis i akademin, då de lämnat för andra uppdrag. Enligt The Athletic vill United bland annat ta in en målvaktstränare och en spelarcoach till nästa säsong.

We are delighted to welcome Justin Cochrane to #BrentfordFC 🐝



He takes up the new position of Head of Coaching, having previously held roles at Manchester United, Spurs and The FA.