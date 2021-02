Klopp bekräftar: Matip missar resten av säsongen

Precis efter att Liverpool bekräftat att man värvat mittbackarna Ben Davies från Preston North End och Ozan Kabak på lån från tyska Schalke 04, bekräftar klubben att mittbacken Joel Matip missar resten av säsongen med en skada.

- Efter att vi kollat på det upptäckte vi tyvärr att Joel blir borta för resten av säsongen, säger Jürgen Klopp i en kommentar.

Liverpools manager fortsätter:

- Han kommer vara redo till nästa säsong och då kommer allt äntligen vara uppklarat.

Klopp berättar att Matip var skadad redan innan årets säsong inleddes.

- Tyvärr är situationen så här och Joel var skadad redan innan säsongen började. Vi får inte glömma bort att när han var i Schalke spelade han nästan hela tiden, då hade han inga problem med skador alls.

Matip drog på sig den skada som stoppar honom från spel resten av säsongen i Liverpools 3-1-seger mot Tottenham på Tottenham Hotspurs Stadium i London i torsdags. Efter undersökningar han gjorde efter matchen har man nu konstaterat att det ska röra sig om en ligamentsskada på fotleden, skriver klubben.

Matchen mot Tottenham var Matips första tillbaka från en annan skada – och nu är han alltså skadad igen. Hittills har det blivit tolv framträdanden för den kamerunske landslagsmannen under säsongen 2020-21.

