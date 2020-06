Klopp efter uppgifter om firande på neutral plan: "Finns viktigare saker"

Liverpool har uppgetts inte få fira en kommande ligatitel på Anfield. Tränaren Jürgen Klopp har förståelse. - Det finns viktigare saker att oroa sig för, säger han till The Anfield Wrap enligt The Mirror.

Klubbarna i Premier League är överens om att försöka återuppta säsongen den 17 juni, men samtidigt har det cirkulerat uppgifter om att alla matcher möjligen inte kan spelas på respektive lags hemmaarena. The Times har uppgett att Liverpools hemmamatcher fram till ligatiteln tillhör så kallade ”högriskmatcher”, matcher där polisen har en rädsla för stora folksamlingar, och att de kan komma att spelas på neutral plan. Daily Mail skriver däremot nu att enbart fyra matcher kommer att spelas på neutral plan och att Liverpool mycket väl kan få lyfta Premier League-pokalen på Anfield.

Oavsett vilket scenario det blir är Jürgen Klopp på det klara med att frågan om var Liverpool får fira sin titel inte är av största vikt. Annat borde stå i centrum.

- Just nu förstår många människor om vi tänker: ”Det här året händer det här oss och vi kan inte fira här eller där”. Men ärligt talat, när jag säger att det finns (viktigare) saker att oroa sig för, så menar jag det, säger Klopp till The Anfield Wrap enligt The Mirror.

Han fortsätter:

- Om några säger att vi kan spela på Anfield på grund av att våra supportrar kommer att komma dit, kom igen, vi är vuxna människor.

Liverpool har 25 poäng ned till tvåan Manchester City.