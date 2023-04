Klopp gläds med Chelseas kräftgång: "Man kan inte bara tro att allt ska fungera"

Ni känner till bakgrunden vid det här laget.

Sedan Todd Boehly tog över som ny ägare förra sommaren har Chelsea spenderat ungefär sju miljarder kronor på nyförvärv. Bland annat har stjärnspelare som Enzo Fernández och Mychajlo Mudryk köpts loss för miljardbelopp.

Trots investeringarna har "The Blues" inte fått spelet att stämma, varken under Thomas Tuchel eller Graham Potter. Och inte heller under interimtränare Frank Lampard, för den delen. I nuläget ligger Chelsea på elfte plats i Premier League utan chans att nå spel i Champions League nästa säsong.

En som både gläds och lider med klubbens kräftgång är rivaltränaren Jürgen Klopp, som basar över Liverpool.

- Jag lider lite grann med Chelsea eftersom det inte går bra. Jag anser att de är ett topp-, topplag. Men å andra sidan är det kul att se att du inte bara kan köpa ett gäng toppspelare och tro att allt ska fungera, säger Klopp enligt Daily Mail.

- Du måste bygga ett lag och det är vad de (Chelsea) har underskattat. De har gett deras tränare ett nästan omöjligt jobb att göra. Du kan inte ha två omklädningsrum, du kan inte träna på två planer. Du måste skapa relationer, laganda. Det är enda anledningen till att jag är glad över det (Chelseas dåliga resultat).

Liverpool-tränaren fortsätter:

- Chelsea kommer att lösa sin situation i slutändan, de kommer att vara otroligt starka nästa år. Jag använder bara dem som ett exempel. På den högsta nivån kan man inte göra det på det sättet, och det är därför vi inte kommer göra det (värva mängder med spelare). Man måste köpa rätt spelare och bygga ett nytt lag.

Som bekant väntas Liverpool vara väldigt aktivt på transfermarknaden i sommar. Bland annat planerar man att göra en "mittfältsrevolution".