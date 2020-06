Klopp i glädjetårar efter titeln: "Jag har inga ord"

Manchester City förlorade mot Chelsea under torsdagskvällen, och därmed är Liverpool Premier League-mästare för första gången någonsin.

För Liverpool var det första ligatiteln sedan 1990. Efter att det stod klart att Liverpool vunnit ligan dök tränare Jürgen Klopp upp i Sky Sports sändning, där han var märkbart rörd och hade glädjetårar i ögonen.

- Jag har inga ord. Det är otroligt. Det är mycket mer än jag trodde var möjligt. Att bli mästare med den här klubben är helt otroligt, säger han till Sky Sports.

Han fortsätter:

- Det är helt otroligt. Det var väldigt spänt under City-matchen, ni kan nog föreställa er det. Jag ville egentligen inte blanda mig i det, men när du tittar på det blir du påverkad. Chelsea hade stora chanser, straffsituationer och allt - det var intensivt. Men det är en otrolig prestation av mina spelare. Det de gjort de två-tre senaste åren är otroligt, det är en ynnest för mig att träna dem.

Liverpool har på sina 31 hittills spelade ligamatcher denna säsong vunnit hela 28 matcher, kryssat två och bara förlorat en. Man slår också rekort genom att bli den tidigaste mästaren någonsin sett till antal matcher som återstår av ligan.

