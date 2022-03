Klopp om konkurrensen med City: "Vi pushar varandra till vansinniga nivåer"

Liverpool och Manchester City gör upp om årets Premier League-titel. Efter 4-1-segern mot Manchester United i söndags menade City-tränaren att Liverpool är den "tuffaste motståndare" han någonsin har mött.

Liverpool-tränaren Jürgen Klopp är i sin tur inte heller blyg för att hylla ligarivalen.

- Jag skulle kunna säga samma sak om honom. Antalet poäng som båda lagen har samlat in senaste säsongerna, vi pushar varandra till vansinniga nivåer, säger Klopp enligt BBC.

- Jag tror inte att City hade tagit lika många poäng utan oss, och vi inte utan dem. Det gör det väldigt intressant. Vi spelar mot de bästa lagen i världen i Premier League. Det finns inga enkla matcher, men det är också utmaningen och vi njuter av det.

ANNONS

På tisdagskvällen väntar ett returmöte mot Inter på Anfield. Jürgen Klopp är optimistisk kring Liverpools chanser att ta sig vidare till kvartsfinal, men höjer samtidigt ett varningens finger.

- Inter är ett väldigt bra lag, de kommer inte hit som turister. De vill attackera, så låt oss se vad vi kan dra för nytta av det. Vi har en 2-0-ledning (från första mötet), men det är den ledningen som vänds oftast i fotboll. Om man tror att man redan är halvvägs igenom till kvartsfinal, då är man inne på fel väg, säger Klopp enligt Football Italia.

Liverpool-Inter visas på C More och Telia, med avspark 21.00. Studiostart 20.00. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.