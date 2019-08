Klopp ryter ifrån: "Vem vill se en man springa runt med snoppen dinglandes?"

Jürgen Klopp har fått nog av planstormare efter Adrians osannolika skada. Inför lördagens möte med Southampton ryter Liverpool-tränaren i från. - Ingen säger: "Åh, ja, det där är riktigt härligt" när någon springer in med byxorna nere, säger Klopp enligt the Guardian.

Liverpools målvaktskris är ett faktum. Alisson är skadad sedan tidigare och i firandet av Supercup-titeln i onsdags skadades även reservmålvakten Adrian, av en instormande och tvåfotstacklande supporter (som halkade). Nu har Liverpool skickat in en skrivelse till Uefa för att få svar på hur supportern lyckades ta sig in på planen och fira med laget.

Inför lördagens Premier League-match mot Southampton ryter också Liverpools tränare Jürgen Klopp ifrån mot planstormare överlag. Han är oroad över att fenomenet som han ser det blir allt mer vanligt.

- Det finns ingen tvekan om hur mycket vi älskar våra supportrar men om de alla kunde sluta med att göra det där... det här är det värsta exemplet som jag har hört talas om. Men det hände mot City i Community Shield, då sprang någon in på planen, och mot Norwich sprang också någon in, säger Klopp enligt the Guardian och fortsätter:

- Det är inte roligt. Tjejen i Champions League-finalen tjänade pengar på att göra som hon gjorde. Jag gillar att vi inte har staket inne på arenorna men det innebär att mycket ansvar ligger på supportrarna också. Om det är så att det finns en supporter som inte kan sätta stopp för sig själv så borde andra supportrar runt honom göra det istället. Det är inte kul. Det är galet. Hur kan något sådant här hända?

Klopp menar också att han inte uppskattar när supportrar streakar, springer in halvt eller helt nakna, på planen.

- Vi har Adrian-incidenten som är allvarlig för oss men om du frågar någon som är en del av fotbollen om de tycker att det är kul att någon springer in, halvt naken och med byxorna nere, så skulle ingen säga: "Åh, ja, det där är riktigt härligt". Man vet aldrig vem det är som gör så. Vi är alla människor och om en sådan person kommer nära en och du inte vet vem det är, då är det inte kul. Men det händer ändå. Det känns som att det händer mer ofta. Man ser en man springa runt med sin snopp dinglandes. Vem vill se det?

Noteras kan att den supporter som skadade Adrian inte var naken.