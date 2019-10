Klopp tror att Leicester kan ta CL-plats: "Ser ut så - hundra procent"

Liverpool ställs under lördagen mot Leicester. Jürgen Klopp tror att motståndarlaget i år kan sluta i toppen. - Det ser ut så, hundra procent, säger han enligt Sky Sports.

Leicester City tog under 2016 sensationellt nog hem Premier League, men har sedan dess slutat lite länrge ner i den engelska högstaligan. Liverpool ställs under lördagen mot Leicester i ligaspelet och tränaren Jürgen Klopp var under fredagens presskonferens full av lovord, då han tror att Leicester i år kan sluta i toppen igen och till och med knipa en Champions League-plats.

- Det ser ut så, hundra procent. Det är, förutom namnen, inte så stor skillnad gentemot de andra topp sex-lagen, säger Klopp enligt Sky Sports.

- Du kan se att Leicester är byggt bakifrån. Målvakten är fortfarande kvar och det finns inga problem med honom. Försvaret ser väldigt stabilt ut, mittfältet jobbar hårt och är kreativt, samtidigt som de är väldigt kreativa även i anfallsspelet och dessutom raka framåt. Det är så du bygger ett lag, fortsätter han.

Liverpool toppar just nu ligatabellen med fem poäng ner till Manchester City, medan Leicester är på tredjeplats i Premier League.