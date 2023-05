Klopp: "Vill förstärka i alla lagdelar"

Under lördagen tar Anfield farväl av en kvartett bestående av James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita och Alex Oxlade-Chamberlain.

Två spelare som varit med och definierat en framgångsrik era under Jürgen Klopps tid i Liverpool och två floppvärvningar. Under säsongen har det mesta handlat om Liverpools mittfält där det blivit allt mer tydligt att klubben kommer att förstärka under sommaren.

Jürgen Klopp menar dock på att det kan bli större förändringar än så under transfersommaren som väntar.

- Vi tittar på alla lagdelar förutom målvakten för tillfället. Ja, om det finns en bra (försvarare) där ute, skulle jag inte förbise det. Vi tittar på alla områden på planen, definitivt, sa han under en presskonferens enligt brittisk media.

ANNONS

För tillfället står klubben utan en sportchef, då Julian Ward har gjort klart att han lämnar den posten i klubben efter säsongen. Samstämmiga uppgifter gör gällande att Jörg Schmadtke kommer att ta över som ny sportchef.

- Jag vet att han är en bra och smart kille. Han gjorde ett mycket bra jobb i Tyskland, definitivt, mycket framgångsrik. Hans karaktär är bra, hans personlighet är bra, hans humor är bra, säger Klopp om Schmadtke.

Och ska man tro ryktena kring Liverpool blir det en fullspäckad sommar, man har kopplats samman med Alexis Mac Allister, Mason Mount, Manuel Ugarte och Goncalo Inacio bland annat.

Liverpool ställs under lördagen mot Aston Villa på Anfield i säsongens sista hemmamatch.