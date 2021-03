Klopps svar efter Löw-beskedet: "Det är en enkel situation"

Den tyske förbundskaptenen Joachim Löw hade kontrakt över VM 2022. Så länge blir han inte kvar. Tidigare under tisdagen bekräftade det tyska fotbollsförbundet att parterna går skilda vägar efter sommarens EM.

En som nämnts som en potentiell ersättare är Jürgen Klopp. Hans Liverpool går tungt i ligan och har sex raka ligaförluster på hemmaplan, vilket gjort att tyskens framtid ifrågasatts.

Nu går Klopp själv ut och svarar på spekulationerna om att ta över förbundskaptensjobbet.

- Nej, jag kommer inte vara tillgänglig att ta över som tränare för det tyska landslaget i sommar, eller efter sommaren. Jag har tre år kvar med Liverpool. Det är en enkel situation - du skriver på ett kontrakt och försöker hålla dig till det, säger han enligt Goal.

Löw tog 2006 över som ny förbundskapten för Tysklands landslag. Tidigare arbetade han mellan 2004-2006 som assisterande bakom Jürgen Klinsmann.

Klopp on replacing Joachim Löw: "No, I will not be available as a potential coach of the German national team in the summer or after the summer. I have three years left at Liverpool. It's a simple situation; you sign a contract and you try to stick to that." #LFC