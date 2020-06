Klubben kämpar för nytt kontrakt - men trio vägrar spela

Lyle Taylor är på väg att få till ett klubbyte. Så när The Championship nu ska börja vill han inte spela - och inte två av hans lagkamrater heller. - In min värld slutför du det du påbörjat, säger managern Lee Bowyer till talkSPORT.

Den 20 juni är tanken att andradivisionen i England, The Championship, ska återupptas för att kunna spela de sista omgångarna av ligan. Charlton, nykomling i serien, kämpar för att hålla sig kvar (just nu under strecket) - men under de sista omgångarna kommer tränare Lee Bowyer att få klara sig utan tre spelare som inte vill vara med.

En av dem är stjärnanfallaren Lyle Taylor som gjort elva mål den här säsongen. Anledningen är att Taylor nästa säsong av allt att döma kommer att lämna klubben för spel i rivaliserande Championship-klubb eller Premier League, och anfallaren, som sitter på ett utgående kontrakt, vill inte riskera att skada sig.

- Det är tungt för oss, tungt för mig som manager. Lyle är en viktig spelare för oss, lite som (Troy) Deeney är för Watford, när han spelar kan vi vinna matcher, och Lyle har sagt att han inte vill spela på grund av risken att skada sig, säger Bowyer till radiostationen talkSPORT.

- Chris Solly (också utgående kontrakt) har sagt samma och (David) Davis är på lån från Birmingham och han har sagt att han inte vill komma tillbaka och spela matcher. Så vi är tre spelare kort.

Bowyer är besviken, inte minst på Taylors beslut.

- Jag tycker inte att jag begär för mycket. Lyle är Charlton-spelare och han har gjort det väldigt bra för oss och i min värld slutför du det du påbörjat.

Lyle Taylor gjorde 25 mål förra säsongen då Charlton tog steget upp till The Championship. Bland intresserade klubbar har tidigare nämnts Middlesbrough, som är fyra placeringar bättre än Charlton just nu, över strecket, samt PL-klubbarna Burnley och Crystal Palace.