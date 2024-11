Kontroversiella domslutet i Premier League: "På gränsen"

Under fredagen tog Brighton emot Southampton i Premier League och hemmalaget på Falmer Stadium inledde piggt. Redan under den första kvarten hade Kaoru Mitoma bränt ett jätteläge och Georginio Rutter haft ett skott i stolpen.

Efter 29 minuter fick de blåvita utdelning till slut utdelning. Mitoma höll sig framme på ett inlägg från Tariq Lamptey och nickade in 1-0.

Ställningen stod sig till halvtid.

En dryg kvart in i den andra akten kvitterade Southampton. Efter en tilltrasslad situation dundrade Flynn Downes in 1-1. Minuter senare var "The Saints" ytterst nära att fullborda vändningen.

Ryan Fraser slog in ett inspel från vänstersidan och på bortre stolpen rakade Cameron Archer in bollen i mål. Men efter en utdragen VAR-granskning godkändes inte målet eftersom Adam Armstrong, som också befann sig i boxen, ansågs ha stört spelet. Det tog hela fyra och en halv minut att komma fram till domslutet.

- Det är ett kontroversiellt domslut. VAR bedömer att han gör en rörelse mot bollen, sa förre Arsenal-spelaren Alan Smith i Sky Sports och fortsatte:

- Det är på gränsen.

Profilen tillade även:

- Det kommer att bli bra när vi får automatiserade offside-bedömningar.

Matchen slutade 1-1 och Yasin Ayari spelade hela matchen för Brighton. I slutsekunderna var det dock ytterst nära att Brighton avgick med segern. Simon Adingra hade ett avslut i stolpen.

Startelvor:

Brighton: Verbruggen - Lamptey, van Hecke, Igor Julio, Estupinan - O'Riley, Ayari - Rutter, Joao Pedro, Mitoma - Welbeck.

Southampton: Lumley - Sugawara, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens, Manning - Dibling, Downes, Fernandes, Armstrong - Archer.