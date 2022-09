Krönika: Enorm risk att sparka Tuchel nu

Todd Boehly tog över Chelsea efter Abramovitj och klubben har varit aktiv på transfermarknaden i sommar. Medan det pratats mycket om spelarna som kommit in har mindre fokus lagts på den sportsliga delen där mer eller mindre hela den operativa ledningen som ledde Chelsea till enorma framgångar har lämnat klubben.

Fanbäraren Petr Čech fick lämna och Marina Granovskaja lämnade även hon bara året efter att ha belönats med priset som "Best director in football" år 2021. När Thomas Tuchel nu får lämna, bara en månad efter att ha diskuterat ett nytt kontrakt, och bara sju matcher in på säsongen, så är det tydligt att det är nya tider i Chelsea.

I princip alla sportsliga positioner som har plockats in under Abramovitj-eran har nu fått lämna och det i sig är inte så konstigt. Det som är konstigt är tajmingen då det är tidigt på säsongen och att Tuchel var nära på att förlänga. Frågan är också om det är den här typ av klubb Chelsea vill vara under ägaren Boehly.

Det var en uppenbart frustrerad Thomas Tuchel som igår mötte journalisternas frågor efter fiaskot mot Dinamo Zagreb men av det jag såg var det absolut ingen slagen eller uppgiven tränare. Visst, Dinamo är hemmastarka och har tidigare år skrällt mot lag som Tottenham, West Ham och Arsenal i Europaspelet – men ingen säger nog emot att Chelsea ska vinna eller ta poäng i en sådann här match. Konstigare saker har dock hänt i Champions League. Vi minns att Sheriff bortaslog Real Madrid förra säsongen.

Till grunden för Chelseabeslutet kan vi eventuellt lägga till att Chelsea på de sex inledande Premier League-matcherna redan har förlorat två matcher. De två förlusterna kom mot Leeds och Southampton, lag som på pappret är betydligt svagare än Chelsea. Det kan tänkas att den tredje förlusten för säsongen mot svagare motstånd i Dinamo var det som gjorde att det rann över för nya ägaren Boehly.

Förra Premier League-säsongen förlorade Chelsea sin andra Premier League-match först i femtonde omgången, då mot West Ham, förlusten innan kom mot Manchester City. Alla siffror är oroväckande och det finns en tydlig negativ trend i resultaten om man jämför med tidigare säsonger. Samtidigt måste man zooma ut lite och inse att Chelsea fortsatt har bra chans att ta sig vidare i Champions League trots förlusten mot Dinamo. I ligaspelet är man fem poäng bakom Arsenal och fyra efter Tottenham och City. Liverpool ligger man en poäng före och jag kan inte se att Klopp skulle få sparken trots den svajiga säsongsstarten.

Efter att Chelsea spenderat nästan tre miljarder kronor på spelarköp den här sommaren (Fofana 860, Cucurella 699, Sterling 601, Koulibaly 407, Aubameyang 128 m.fl.) och det är spelare som har tagits in för att passa Tuchels fotboll och system kan jag inte tycka något annat än att det är fel av Boehly att sparka Tuchel. Tränaren är en favorit på Stamford Bridge, har vunnit Champions League och med tanke på den extremt udda säsongen som väntar med ett VM mitt i så ser jag det som en enorm risk att sparka tysken redan nu.

Det är inte heller fullt av lediga tränarnamn. I gårdagens krönika spekulerade jag om Graham Potters framtid, men kommer han lämna Brighton mitt i säsongen? Sett till Potters empati, positiva fotboll och förmåga att lära känna sina spelare så hade han varit ett klockrent namn för Chelsea. Mauricio Pochettino kanske är sugen på att ta ett toppjobb i engelsk fotboll igen. Zinedine Zidane finns och han har visat i Real Madrid att han kan hantera en spelargrupp med stora egon. Med det sagt så visar Todd Boehly att ingen går säker under hans tid och att han inte kommer tveka på att fatta drastiska beslut.