Krönika: "Värsta beslutet sen VAR introducerades"

Ingen Premier League-fotboll i helgen på grund av drottningens bortgång. Det innebär att vi får vänta med att se Graham Potters Chelsea till på onsdag. Den före detta ÖFK-tränaren får några extra dagar på sig att lära känna sina spelare och implementera sina metoder. Det ska bli intressant att se hur Chelsea uppträder i onsdagens CL-match mot Red Bull Salzburg. Det är nästan en måstematch för Potters mannar innan dubbelmötet med Milan.

Det ryktas samtidigt i brittiska medier om att ägaren Todd Boehly har kontaktat Luis Campos för att erbjuda portugisen sportchefsrollen. Campos är konsult och hjälper Celta samtidigt om han jobbar för PSG, i kontraktet står det dock att sportchefen inte får jobba för en annan storklubb samtidigt som han jobbar för PSG.

Fransmännens sommarfönster har varit bra och lite annorlunda från tidigare år där stora pengar spenderades på stora namn. Vitinha, Renato Sanches, Mukiele, Ruiz och Soler skiljer sig från Donnarumma, Messi, Ramos och Wijnaldum. Parisklubben missade värvningen av Skriniar, men det sägs vara för att man inte ville möta Inters prislapp på 80 miljoner euro. Tidigare år kanske PSG hade spenderat summan utan att bry sig.

Det är svårt att fokusera på annat än det som hände i Cadiz – Barcelona när man ska ta ned La Liga-helgen. Barca och Cadizspelarna stannade upp och vi förstod först inte riktigt varför. När Barcas lagläkare kastade över en defibrillator till Cadizmålvakten Conan Ledesma som kutade och slängde upp väskan på läktaren insåg alla att det handlade om liv eller död.

Till slut återfick mannen sin puls och togs med ambulans till sjukhus. I en oerhört tragisk situation var det glädjande att se hur allt stannade upp och spelare, läkare, tränare, publik och personal enades för att göra sitt för att rädda mannen. Det visar också hur skört livet är. På fotbollsarenorna finns utbildad personal och utrustning som räddar liv. Ute på stan eller på skogspromenaden finns inte samma förutsättningar, man vet aldrig när olyckan håller sig framme och att kunna HLR borde vara ett måste.

Barca vann matchen och Lewandowski gjorde såklart mål. Rivalen Real Madrid tog femte raka segern i ligaspelet. Det bådar för ett galet El Clasico 16:e oktober på C More . Men redan till helgen väntar Madridderby när fotbollssöndag är tillbaka. Juventus är upprörda. Med all rätt.

Gårdagens beslut att döma bort Miliks mål går till historien som ett av de värsta besluten sen VAR introducerades i fotbollen. VAR-rummet verkar ha missat att dra linjen från Candreva som håller Bonucci och alla andra onside. Förbundet menar att man haft med Candreva i beräkningarna, men alla bildbevis tyder på det motsatta.

Jag har länge varit en förespråkare för VAR och just offside har varit tryggt att kunna få rätt om mer eller mindre automatiskt, men det här är ett skandalöst beslut som med VAR inte ska finnas.

Det blir ännu mer ironiskt när Juventus på onsdag kommer kunna ha tillgång till Uefas nya offsidesystem som ska vara felfritt. Jag förstår att Juventus är arga.

De svartvita från Turin är även irriterade på Paul Pogba. Fransmannen tog beslutet att inte operera sig efter skadan han drog på sig på försäsongen. Tanken var att Pogba skulle testa att träna och se om han kunde spela fotboll ändå. Testerna gick inte som man hoppats och nu ska Pogba operera sig. VM är i fara och Juventus räknar med att ha tillbaka fransmannen i januari.

Pogba själv vill spela VM. Det är en intressant situation att följa. Juventus betalar Pogbas lön på cirka 80 miljoner men har ingen makt över spelarens intentioner. Jag förstår att Pogba vill spela VM, men jag förstår också Juventus irritation.

Som arbetsgivare ser de sin anställda prioritera allt annat än klubben som betalar mittfältarens lön. Om Pogba dessutom blir spelklar till VM så är det ytterligare en skaderisk att ta hänsyn till för Juventus. Det är tydligt att spelarna har mer makt än någonsin över sina öden men det går också att fråga sig om Juventus ska tillåta det här. Jag tror inte tidigare upplagor av Juventus hade varit okej med Pogbas beteende.