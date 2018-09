Kroos om Sanés attityd: "Ibland måste du säga till honom..."

Manchester Citys tyske landslagsstjärna Leroy Sané imponerade under den gångna säsongen med tio mål och 15 assist i Premier League, men blev inte uttagen till VM i Ryssland. Den här säsongen har det fortsatt tungt med knapp speltid, endast tre inhopp och senast plats på läktaren mot Newcastle på Stamford Bridge. Trots det fick han nu en plats i Tysklands trupp till den här landslagssamlingen.

Nu ger tyske landslagsmannen och Real Madrid-mittfältaren Toni Kroos sin syn på Sané och hans situation just nu i Manchester City.

- Ibland får du känslan av Leroy Sanés kroppsspråk, att det inte spelar någon roll med vinst eller förlust. Han är en spelare som har allt för att bli en världsklasspelare, men ibland måste du säga till honom att han ska prestera bättre, säger Kroos enligt BBC.

- Vad som är kristallklart är hans kvalitet, hans snabbhet, hans vänsterfot. Om han presterar, så är han verkligen ett vapen, fortsätter han.

Tyskland ställs i kväll mot Frankrike i Nations League och träningsspelar därefter på lördag mot Peru.Mötet med Frankrike börjar klockan 20.45 och sänds i Sportkanalen, C More Live 4 och streamat på C More.