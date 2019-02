Det var för lite mer än två veckor sedan som Cardiffnyförvärvet Emiliano Sala och piloten David Ibbotson försvann över Engelska kanalen när de färdades från Frankrike till Wales.

I söndags återfanns det flygplan som de hade rest i och i måndags gick den brittiska haverikommissionen (AAIB, motsvarande svenska Statens haverikommission) ut med att man på bilder på flygplansvraket upptäckt kvarlevan av en människa. Det är fortfarande inte klarlagt vems kropp som hittades.

Nu har kroppen flyttats. Det är brittiska Sky Sports, med hänvisning till haverikommissionen, som under natten mellan onsdag och torsdag rapporterar att en kropp har flyttats från flygplanet och det beskrivs som ett "lyckad" förflyttning.

Under onsdagen uppgav BBC Wales att Nantes, klubben som Sala såldes från till Cardiff, begär att en del av övergångssumman för Sala ska börja betalas ut, annars hotar man att vidta rättsliga åtgärder.

BREAKING: The Air Accident Investigation Branch has announced the body seen in the wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and pilot David Ibbotson has been "successfully recovered". #SSN