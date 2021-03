Kryss i galet Londonderby - mäktig upphämtning av Arsenal

I slutet av januari lämnade Jesse Lingard Manchester United för att gå på lån till West Ham. Där har succén varit stor och under söndagen fortsatte framgångarna för mittfältaren.

I ligamötet med Arsenal satte Lingard, som i veckan blev uttagen till Englands landslagstrupp i kommande VM-kval, först vackert dit 1-0 innan han påpassligt satte igång en frispark. Denna friställde Jarrod Bowen till höger i straffområdet och den offensive mittfältaren gjorde inget misstag när han satte dit 2-0 efter drygt kvartens spel.

West Ham spelade bra i första halvlek och drygt 30 minuter in i matchen skulle nästa mål komma. Vladimir Coufal lyfte in ett inlägg som Michail Antonio skarvade vidare till Tomas Soucek, som från nära håll kunde göra 3-0.

Arsenal skulle dock reducera innan halvtid då Alexandre Lacazette satte dit 1-3 efter att bollen styrt in via Soucek i West Ham. Målet rubricerades som ett självmål och en kvart in i andra skulle nästa självmål komma. Denna gång när West Hams Craig Dawson var sist på bollen.

Och Arsenal skulle också kvittera.

Med ungefär tio minuter kvar skickade Nicolas Pepe in ett precist inlägg och från nära håll kunde Lacazette nicka in 3-3-målet.

Fransmannens mål blev också matchens sista trots att bägge lagen skapade chanser att vinna matchen.