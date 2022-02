Kulusevski målskytt i Spurs storseger - Son och Kane slog nytt rekord

Det var ett formsvagt Tottenham, med fyra förluster på sina fem senaste Premier League-matcher, som under lördagen gästade Leeds. Då valde Spurs-tränaren Antonio Conte att återigen starta med Dejan Kulusevski.

Landslagssvensken bildade nämligen forwardstrio med Harry Kane och Heung-min Son.

Knappt tio minuter stod på matchklockan när Tottenham tog ledningen. Ryan Sessegnon tog sig runt på vänsterkanten och slog ett inlägg till sin wingback-kollega Matt Doherty som kunde göra 0-1.

Drygt fem minuter senare var det dags för Dejan Kulusevski att leverera. Svensken fick bollen bollen i straffområdet, vek inåt och placerade in 0-2 samt sitt andra Premier League-mål.

- Det är ett briljant avslut av Kulusevski som han gör vid Meslier (Illan, Leeds målvakt) första stolpe, säger Sky Sports-experten Sue Smith.

Läget blev inte lättare för hemmalaget när Harry Kane gjorde 3-0 till Tottenham halvvägs in i första halvlek. Ett mål som betyder att Leeds nu är det andra laget i Premier Leagues historia som har släppt in tre mål eller fler i fem raka matcher, enligt statistiktjänsten OptaJoe. Tidigare "rekordet" hade Sunderlund från 2005.

- Det är inte svårt att identifera vad Leeds och Bielsas (Marcelo, huvudtränare) problem är just nu, konstaterar Sky Sports-experten Richard Morgan, och syftar på Leeds försvarsspel.

Tottenham vann till slut matchen med 4-0 efter att Heung-min Son gjort ytterligare ett mål i slutminuterna, assisterad av Harry Kane. Det betyder att Son och Kane nu övertar Didier Drogba och Frank Lampards rekord (36) som den duo som har assisterat varandra till flest mål (37) i Premier League, enligt OptaJoe.

- Vi har spelat med varandra under en lång, lång tid nu och vi förstår varandras spel bra. När jag droppar djupt vet "Sonny" var han ska löpa och vi njuter av att spela tillsammans, säger Harry Kane till BT Sport om samarbetet med Son.

Segern innebär att Spurs nu går upp på sjunde plats i tabellen med 42 poäng, fyra bakom Manchester United på fjärdeplatsen som innebär spel i Champions League nästa säsong.

Startelvor:

Leeds: Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Firpo - Koch - Raphinha, Dallas, Forshaw, Harrison - James.

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Højbjerg, Winks, Sessegnon - Kulusevski, Kane, Son.

5 - Leeds are only the second side in Premier League history to concede 3+ goals in five consecutive matches in the competition, after Sunderland in November 2005. Exposed.

37 - Harry Kane and Son Heung-min have combined for a Premier League goal for the 37th time, overtaking Didier Drogba and Frank Lampard (36) as the duo who have assisted one another for the most goals in the competition’s history. Partners. pic.twitter.com/BFUzIOL3QM