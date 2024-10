Kulusevski målskytt i Tottenhams urladdning

Det vankades derby i London när Tottenham tog emot West Ham. Dejan Kulusevski spelade från start, Lucas Bergvall satt på bänken.

Samtidigt var hemmalagets Heung-Min Son tillbaka, med kaptensbindeln runt armen. Sydkoreanen hade missat de tre senaste matcherna på grund av skada.

Med knappa tjugo minuter spelade tog sig Jarrod Bowen fram på högerkanten och hittade Mohammed Kudus, som rakade in 1-0 för gästerna.

- Tottenham blir bolltittande och Kudus får tillräckligt för att hitta rätt, säger förre Australien-målvakten Mark Schwarzer i BBC.

I den 36:e minuten kom dock 1-1 - signerat Kulusevski. Den svenske stjärnan skar in från höger och tryckte in bollen med vänstern via stolpen.

"Kulusevski håller på att utvecklas till en stor spelare för Spurs nu", säger BBC:s Nizaar Kinsella på X.

- Ett briljant avslut. Det börjar med Dominic Solanke som vinner boll på egen planhalva, James Maddison tar över och bryter fram och så står Kulusevski för ett fint avslut, även om Alphonse Areola nästan räddar den, säger Schwarzer i BBC.

Kulusevski tangerade därmed Zlatan Ibrahimovic i antalet gjorda Premier League-mål, 17.

I början av andra - efter att Maddison bytts ut i paus - såg Tottenham också till att vända på steken. Yves Bissouma bredsidade in 2-1 från en position innanför straffområdet och hemmapubliken kunde jubla.

Bara ett par minuter därpå tog sig Kulusevski fram på högerflanken igen, vek in och släppte till Son. Sons avslut stöttes in i eget mål av Jean-Clair Todibo.

Son var inte klar där. I den 60:e minuten överstegsfintade han, gick åt vänster och smällde in 4-1. Tottenham hade gjort tre mål på sju minuter och West Ham lyckades aldrig resa sig.

Son var nära att göra 5-1, men avslutade i stolpen. Dessutom såg West Hams målskytt Kudus rött när han hamnade i bråk med både Micky van de Ven och Pape Sarr.

- Det är ett hjärnsläpp av Kudus. Det är synd, eftersom han har varit West Hams bäste spelare, säger Schwarzer i BBC.

4-1-segern gör att Tottenham kliver upp sjätte plats, även om alla andra lag spelat en match mindre. Efteråt uttalar sig Kulusevski.

- Första halvlek var tuff eftersom du inte kan vara hundra procent fysisk hela tiden. De gjorde det bra och tog ledningen, men när jag gjorde mål visste jag att vi skulle vinna, säger han till TNT Sports och fortsätter:

- När vi spelar bra är vi riktigt bra, men vi måste försvara mycket bättre. Balansen var inte tillräckligt bra. Vi måste förbättra det till nästa match. När allt klickar kan vi göra fyra mål.

Även tränare Ange Postecoglou tar till orda.

- Det är bra att vi gör fler mål från mittfältet. Deki (Kulusevski) och Biss (Bisoumma) gjorde det riktigt bra på den fronten. Det var också bra av anfallaren (Son) att komma tillbaka och göra mål, säger han till TNT Sports och fortsätter:

- Det var en bra dag på kontoret. Vi kände att vi hade momentum efter att ha gjort flera mål på kort tid. Publiken gjorde sitt också. I dag fick vi utdelning där vi tidigare inte fått utdelning. Fortsätter vi så här blir vi svåra att stoppa.

Startelvor:

Tottenham: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Bissouma, Maddison, Kulusevski - Johnson, Solanke, Son.

West Ham: Areola - Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson - Rodriguez - Soucek, Paqueta, Kudus, Bowen - Antonio.