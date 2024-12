Kulusevski och Bergvall hyllas efter Spurs utklassning

Lucas Bergvall och Dejan Kulusevki startade båda i Tottenhams storslagna seger mot Southampton under söndagen.

Spurs sprang iväg till 5-0 redan i halvlek efter att Kulusevski själv satt Tottenhams tredje i matchen.

Både Kulusevski och Bergvall lyfts fram i kvällstidningarnas betyg efter matchen. I Evening Standard för både svenskarna 8/10 i betyg. I Football London får Kulusevki samma betyg medan Bergvall får 7/10.

Tottenhams tränare Ange Postecoglu fick även frågor om Bergvall och Djed Spence som gjorde startdebut i Premier League för klubben.

- De var mycket bra. Lucas växer hela tiden och han är bara 18, säger Postecouglu enligt Evening Standard

Kulusevski fick också hyllningar men från Tottenhams supportrar. Svensken som tidigare har en låt tillägnad sig själv till tonerna av Abbas "Gimme, Gimme, Gimme" blev i Southampton serenerad till en ny melodi.

Den här gången används Kulusevskis namn som motvikt i en ny kampsång mot klubbordföranden Daniel Levy. "I don’t care about Levy, He don’t care about me, All I care about, is Kulusevski", sjöng bortaföljet på St Mary's Stadium under gårdagen.

I och med Tottenhams seger kliver Spurs upp till en tionde plats i Premier League.