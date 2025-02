La Liga-basens passning till Premier League: "Vi har två som kan vinna"

På den årliga konferensen Financial Times Business of Football Summit är Javier Tebas en given gäst.

La Liga-basen fick svara på frågan om hur länge det dröjer innan någon av de givna klubbarna vinner den spanska högsta divisionen.

- Jag är i London. Hur många har Manchester City vunnit? Jag är inte besatt av att någon specifik klubb ska vinna ligan utan av hur många poäng man vinner med. Vi har många klubbar i Spanien och det viktigaste är att det är svårare för de bästa klubbarna att vinna, säger Javier Tebas.

- Så vitt jag vet jag har Manchester City vunnit Premier League sex gånger även om det inte är så detta år. Vi har åtminstone två klubbar som kan vinna ligan.

Tebas var även kritisk till Fifas nya klubblags-VM i USA i sommar som bara gynnar de redan rika klubbarna.

- Det är ytterligare en ny turnering efter ännu mer matcher i Champions League och det kommer påverka ligastarterna i höst. Sedan kommer det bara att ge intäkter till ett fåtal klubbar med ungefär 250 spelare. Vad ska de andra spelarna göra?

Javier Tebas talade även om Barcelonas kamp kring ekonomi och att registrera nya spelare. Han tyckte inte synd om klubben.

- Vi har ett finansiellt regelverk som alla klubbarna godkänt och vi har haft det i många år. Det är klubbarna som röstar igenom eventuella förändringar, säger Javier Tebas och fortsätter:

- Barcelona betalade ut löner som låg nära gränsen för regelverket och det var inte lätt när man förlorade mycket pengar i samband med pandemin.

- Vi i ligan berättar i förväg hur mycket man kan lägga ut på löner och då sålde Barcelona av tillgångar men man fick inte in alla pengar. Därför var man tvungen att sälja spelare. Vi får se om de kan sälja de här loungerna kring hospitality och får in pengar den vägen.

Är du oroad över Barcelonas ekonomi?

- Nej. Jag är inte oroad. Vi har ett regelverk som kommer att se till att man inte drar på sig mer skulder än man kan. Jag tror inte att de kommer få problem om man håller sig inom gränserna, men det beror inte på La Liga utan på hur klubben hanterar det.

Real Madrid har talat om att ändra modell kring ägande, men Tebas var försiktigt i det ämnet:

- Vi vet inte vilken modell som Real Madrid vill ha. Medlemmarna talar fortfarande om det. Vi har många olika modeller kring ägande i La Liga och det borde inte vara något problem.

- Varför man ändrar? Jag tror att man måste fråga Florentino Perez. Det är en klubb som är mycket hållbar och inte gjort några förluster även om del intäkter går att diskutera.