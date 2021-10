Lagkamraternas hyllningar efter stormatchen: "Vi ser det varje dag"

Både Pontus Jansson och Saman Ghoddos fick två jättelägen att kvittera 0-1-underläget mot Chelsea i lördagens Londonderbyt, men Edouard Mendy i gästernas mål stod för två kvalificerade räddningar - vilket blev matchavgörande.

Chelsea vann till slut matchen med uddamålet och återtog serieledningen i Premier League. Efter matchen hyllades Mendy stort av sina lagkamrater för sin insats.

"Kan någon förklara varför han inte är nominerad till Ballon d'Or? Vilken insats… Edouard Mendy", skriver mittbacken Anntonio Rudiger på Twitter efter matchen.

Även Ben Chilwell, som gjorde Chelseas avgörande mål, hyllade Mendy efter matchen.

- Mendy var utmärkt. Vi ser det i träning varje dag och nu börjar han få det erkännande som han förtjänar i dessa matcher då han gör stora räddningar som ger oss poäng, säger Chilwell till Sky Sports.

Nollan var Edouard Mendys 20:e i Premier League på 38 startar i Chelsea-tröjan.

Someone explain why he’s not nominated for the ballon d’or 🤔🤔🤔 What a performance... EDOUARD MENDY 💪🏾