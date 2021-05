Lambert förklarar tuffa Liverpool-tiden: "Ett av de största misstagen jag gjort"

Tidigare Southampton- och Liverpool-anfallaren Ricke Lambert, 39, avslutade för fyra år sedan sin spelarkarriär i Cardiff City. Dessförinnan hade han flera framgångsrika år i Southampton, samt en säsong i Liverpool (2014/2015), som dock var mindre lyckad.

Nu berättar Lambert om varför det inte riktigt ville sig i Liverpool. Han gjorde endast tre mål och två assist på 36 matcher och menar att ett dåligt val under försäsongen är anledningen till det. I stället för att vila i ett antal veckor återvände han till träning tidigt.

- Det är ett av de största misstagen jag gjort. Brendan Rodgers (dåvarande tränare i Liverpool) gav mig, Steven Gerrard och de andra engelska spelarna fem veckors semester, så att vi skulle komma tillbaka senare än alla andra. Jag åkte då på semester med min fru och mina barn och sedan kom jag tillbaka, då jag ville vara i bästa möjliga form, säger han i podden Straight From the Off podcast enligt Daily Mirror och fortsätter:

- Jag hade därmed två veckors vila innan jag kom tillbaka till de andra spelarna i Liverpool, och det var ett jättestort misstag. Jag kände tidigt: "Helvete..." Jag kunde inte känna mina ben. Jag hade behövt vila. Det var ett dumt misstag.

Lambert menar vidare att den knappa vilan gjorde att han inte kom upp i sin gamla vanliga form under säsongen. Därmed blev det också bara en säsong i storklubben.

- Jag var 32 år. Året innan hade jag börjat känna lite skillnad i Southampton, men jag hade bara inte energin och attityden som jag hade innan, säger han.

Lambert blev, totalt sett, noterad för 31 mål och 21 assist på 120 framträdanden i Premier League under sin spelarkarriär. Vidare gjorde han bland annat 99 mål och 29 assist på 211 framträdanden i den engelska tredjeligan, League One.