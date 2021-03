Lamelas rabona räckte inte - Arsenal vände och vann utan Aubameyang

Under söndagen väntade ett hett Londonderby. Arsenal-tränaren Mikel Arteta överraskade inför derbyt med att placera lagkaptenen Pierre-Emerick Aubameyang på bänken av "disciplinära skäl".

I inledningen av matchen var det Arsenal som dominerade bollinnehavet och Tottenham försökte mest försvara sig. Spurs-målvakten Hugo Lloris var ute och snurrade lite, men Gareth Bale kunde rädda upp situationen snabbt. Ett par minuter senare drog Emile Smith Rowe till från distans, men bollen träffade ribban och 0-0 stod sig.

Efter dryg en halvtimme fick Erik Lamela (som nyligen hade bytts in för Son Heung-min som gått ut skadad) ett skottläge i straffområdet, och då drog argentinaren till med en rabona. Bollen letade sig in perfekt vid stolproten och 1-0 Tottenham var ett faktum. En stund senare träffade Arsenal stolpen genom backen Cédric Soares, men 1-0 stod sig.

Strax innan paus kvitterade Arsenal. Kieran Tierney slog in ett inlägg som Martin Ødegaard drog till på första touchen. Skottet styrdes något på Toby Alderweireld och ställde Hugo Lloris i Spursmålet. 1-1, vilket också stod sig till paus.

Efter ungefär 62 minuter kom Davinson Sanchez in sent i en situation med Alexander Lacazette och straffen var ett faktum. Straffen rullade han in stensäker till hörnet i målet.

Med kvarten kvar visades Erik Lamela ut när han drog upp en hand i ansiktet på Kieran Tierney. Situationen innebar hans andra gula, och således även ett rött. Harry Kane nickade in en kvittering med några minuter kvar, men det var offside. Några minuter senare träffade han även stolpen på en frispark, men Arsenal kunde hålla ut och vinna med 2-1.

- Det var stressigt. Det är vårt problem. När vi vinner har vi svårt att hålla ut i slutet. Vi måste bli bättre. Men vi vann och nu kan vi tänka på torsdag (Europa League). Det är viktigt att vinna den här typen av matcher, säger målskytten Alexandre Lacazette till Sky Sports efter matchen.

Lagens startelvor:

Arsenal: Leno - Cédric, Luiz, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Ødegaard, Smith Rowe - Lacazette

Tottenham: Lloris - Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon - Højbjerg, Ndombele - Bale, Lucas, Son - Kane