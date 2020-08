Lampard: "Det oroar mig att vi tror att vi uppnått något för att vi kom fyra i ligan"

I den sista omgången av Premier League lyckades Chelsea säkra en topp fyra-placering, vilket ger spel i Champions League nästa säsong.

Tränare Frank Lampard menar dock att man inte kan vara nöjd med en CL-plats när säsongen är över.

- Det oroar mig att vi som klubb, som lag, tror att vi har uppnåt något förra veckan genom att sluta topp fyra. Vi är glada över det men det är borta nu. Vi tänker inte på vad det betyder för Arsenal - vi vill vinna matchen, säger Lampard till BBC inför kvällens FA-cupfinal mot Arsenal.

Lampard har varit med och vunnit FA-cupen som spelare tidigare. Nu vill han vinna den som tränare.

- Jag har varit tränare under en förhållandevis kort tid men jag spelade under många år och jag vet vad jag vill att känslan ska vara runt en final. Det ska vara pressat - vi måste vara på tårna. Vi kan inte cruisa in i en final. Det är så du förlorar dem.

Lampard gör just nu sin första säsong som tränare i Chelsea, efter att tidigare ha tränat Derby County.

- Känslan av att förlora som tränare är värre än att förlora som spelare för du tar större ansvar - men känslan när man vinner är bättre, säger Lampard.