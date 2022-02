Lampard-succé direkt - Everton körde över Brentford

Rafael Benítez lämnade Everton, in som ersättare kom Frank Lampard.

Under lördagen gjorde den tidigare Chelsea-tränaren Lampard sin första match på tränarbänken för Everton - och det blev succé direkt.

Premier League-konkurrenten Brentford gästade Goodison Park i FA-cupen och det mönstrades starka elvor av båda lagen. Everton fick dock vara utan nyförvärven Donny van de Beek och Dele Alli, då de båda var utanför machtruppen.

Evertons mittbacken Ben Godfrey tvingades utgå efter 14 minuter på grund av skada och in kom colombianen Yerry Mina, som bara hann vara på planen i 17 minuter innan han nickade in en hörna från Demarai Gray till 1-0 i den 31:a minuten.

ANNONS

Det resultatet stod sig in i halvtid, men direkt i den andra halvleken slog Everton till igen. Denna gång genom Richarlison som överlistade Brentford-målvakten David Raya och placerade in 2-0.

Tio minuter in i den andra halvleken reducerade Brentford när Ivan Toney placerade in en straff, efter att Jordan Pickford rivit ner en motståndare i eget straffområde. Men knappa tio minuter senare hade Everton återigen utökat till 3-1 när Mason Holgate nickade in en ny hörna till 3-1.

Innan matchen var slut lyckades Alex Iwobi även göra 4-1 i den 91:a matchminuten, vilket även fastställde slutresultatet.

Frank Lampard vann stort i sin debut som Everton-tränare och är vidare i FA-cupen till nästa runda, medan Pontus Jansson och hans Brentford får resa hem till London tomhänta.