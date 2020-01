League two-spelaren sågade City-backen - blev sedan målskytt: "Jag hade helt fel..."

Tom Pope spelar till vardags i league two med Port Vale. I somras plockade anfallaren fram sågen och gick hårt åt den engelske landslagsbacken John Stones, som till vardags spelar i Manchester City.

"Jag såg just highlights från England-matchen. Jag vet att jag är en league 2-spelare, jag vet att han spelar för England, jag vet att han tjänar 150 000 pund i veckan, jag vet att han är en miljon gånger bättre än jag men jag skulle älska att möta John Stones varje vecka! Jag skulle göra 40 mål på en säsong!", skrev Pope på twitter i somras.

I dag fick Pope chansen att spela mot Stones när hans Port Vale reste till Etihad Stadium för att möta Manchester City i FA-cupen. Både Stones och Pope spelade från start - och Pope blev målskytt till 1-1 för hans Port Vale i den 35:e minuten.

Port Vale förlorade till slut matchen med 1-4, men Pope kom ändå med en skämtsam tweet efter matchen angående sin tidigare sågning av Stones:

"Jag är ledsen att jag inte kan svara alla, det är helt galet! Jag vill bara säga att jag hade helt fel i att säga att jag skulle göra 40 på en säsong... det är snarare 50", skriver Pope.

Pope har hittills gjort tre mål på 20 matcher i league two för Port Vale denna säsong.

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss