Leeds-Arsenal avbröts på grund av strömavbrott – kom i gång efter 40 minuter

Matchen hann endast spelas i omkring 23 sekunder innan det blev ett långt avbrott som ledde till att spelarna tvingades kliva tillbaka till omklädningsrummet.

Enligt rapporter från brittisk media rörde det sig om ett strömavbrott på arenan.

"Den officiella kommunikationen från högtalarsystemet är att det är ett strömavbrott på Elland Road. Spelarna går tillbaka in i omklädningsrummet och det kommer ett utbrett burop från hemmafansen", detta skriver Sky Sports reporter Sam Blitz, på plats på Elland Road.

Ett strömavbrott som gjorde att domarna inte hade någon kommunikation med varken VAR eller mållinjeteknologin.

Efter cirka tio minuter efter det att spelarna lämnade planen gick domarteamet ut och testade om mållinjeteknologin fungerade inför ett tämligen tyst Elland Road i väntan på besked.

Några minuter efter att domarteamet genomförde tester så kom spelarna ut på planen igen.

Matchen återupptogs 15.40 igen efter att spelarna värmt upp i tio minuter. Alltså närmare 40 minuter efter den ursprungliga avsparken.

Matchen återstartade med ett inkast för Leeds och matchklockan ställd i den andra minuten.

