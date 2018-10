I veckan kom beskedet att Edna Newton, 94, avlidit. Kvinnan har blivit uppmärksammad som en supersupporter till Leeds. Newton såg sin första match med Leeds United redan på 1930-talet, och har haft ett säsongskort i 64 år i rad.

Nu meddelar klubben att man kommer att hedra den avlidne supportern under lördagens möte med Nottingham Forest hemma på Elland Road. I den 64:e minuten kommer spelet att stoppas för en minuts applåder för Newton.

#LUFC sadly learned of the passing of our oldest and longest standing supporter, Edna Newton, this week



