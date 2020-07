Leeds-legendaren Jack Charlton död

Jack Charlton representerade Leeds United under hela sin seniorkarriär och spelade 773 matcher för klubben, mest någonsin, mellan 1952 och 1973. Han var även med och vann VM med England på hemmaplan 1966. Nu har backen gått ur tiden, då Leeds berättar att Charlton avlidit natten till lördagen efter en längre tids sjukdom.

"Våra tankar är med Jacks familj och vänner under denna svåra tid", skriver Leeds på sin hemsida.

Efter spelarkarriären var Charlton verksam som tränare under många år, där han bland annat tog Irland till VM-slutspelen 1990 och 1994. Han har även tränat Newcastle United, Middlesbrough och Sheffield Wednesday.

Jack Charlton är bror till Manchester United-legendaren Bobby Charlton.

Jack Charlton blev 85 år gammal.

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.



Our deepest sympathies are with Jack’s family, friends and former clubs. pic.twitter.com/eSGjbOpo7Y