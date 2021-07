Leeds-legendaren Terry Cooper har avlidit

Sent på lördagskvällen bekräftade Leeds United att klubblegendaren Terry Cooper har avlidit. Engelsmannen, som gjorde 351 matcher i Leeds-tröjan mellan 1962-1975, blev 77 år gammal.

Det var under hans tid i klubben som Leeds nådde stora framgångar. Under den perioden bärgade klubben bland annat en ligatitel (1968/69), en FA-cuptitel (1972) samt att de blev ligacupmästare 1968.

Cooper värvades som ytter men blev under tränaren Don Revie nedflyttad till vänsterback. Ett drag som blev succé.

"Han är den bästa vänsterbacken som spelat på Elland Road", skriver klubben på sin hemsida.

Cooper representerade även Middlesbrough, Bristol City, Bristol Rovers, Doncaster Rovers under sin spelarkarriär. För det engelska landslaget gjorde han 20 matcher.

Senare blev engelsmannen tränare och verkade i Bristol Rovers, Bristol City, Exeter City samt Birmingham City - innan han slutade 1995.

Leeds United is devastated to learn of the passing of Terry Cooper. Our thoughts are with Terry’s family and friends at this difficult time