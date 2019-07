Leeds och Jansson i konflikt - mittbacken ska säljas: "Det ser ut att bli infekterat"

Pontus Jansson har sedan flytten till Elland Road snabbt etablerat sig som en av klubbens fanbärare. Med sin uppoffrande spelstil och inställning har han blivit en favorit bland Leeds Uniteds supportrar. Men efter att han blev bänkad i playoffmatcherna mot Derby kom uppgifter om att Marcelo Bielsa och mittbacken inte hade en samsyn, men ingen hade räknat med den vändning som nu är på gång.

Tidigare i veckan började det cirkulera rykten om att Fulham och Sheffield United var intresserade av mittbacken och att han skulle säljas, trots kontrakt till 2022 och att han kom med i årets lag i Championship. Det finns även uppgifter om att Jansson hade instruerats att hålla sig borta från träningsanläggningen fram till den 12 juli, dagen innan laget åker iväg på träningsläger till Australien. Detta trots att majoriteten av spelartruppen anslutit långt tidigare.

Det hade i så fall varit en markant förändring i tonläge sedan Janssons pratade med Fotbollskanalen i samband med landslagsuppehållet i början av juni.

- Jag har tre år kvar på kontraktet. Nu har vi lite semester, som är välbehövligt och sedan är det bara på det igen, nöta på igen och så får vi se. Skulle det komma något aktuellt så är det mellan den klubben och Leeds, sedan får min agent sköta resten. Men jag trivs fantastiskt bra och min fru trivs bra och mitt barn trivs bra. Men så klart är det surt att det slutade så, sa han då.

Dessutom sa Pontus Jansson följande om att Leeds fått till en kontraktsförlängning med Marcelo Bielsa som är ökänd för sina speciella metoder men samtidigt tog Leeds till sin bästa placering i den engelska andraligan sedan 2006:

- Det betyder otroligt mycket för klubben, han har ändrat på klubben på alla sätt, både på och utanför planen, framför allt på. Vi hade enligt mig det bästa laget. Om man kollar statistiskt, som Bielsa älskar, så var vi topp två garanterat, men det är små detaljer som gör att vi inte klarar det, sa Pontus Jansson.

Men Pontus Jansson har inte anslutit till klubbens försäsong och även om vissa landslagsspelare fick längre ledigt skulle de ha anslutit nu. Enligt Expressen tränade Jansson med Malmö FF på tisdagseftermiddagen.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med BBC:s Adam Pope som bevakar klubben och säger följande:

- Något konstigt är på gång.

Adam Pope har varit i kontakt med klubben och Janssons agent Martin Dahlin, som säger att det endast rör sig om en förlängd semester. Pope menar att det liknar fjolåret då Jansson kom tillbaka sent efter Sveriges VM-deltagande, vilket understryks av att även landslagsspelare som Mateusz Klich och Ezgjan Elioski har fått senarelagda datum. Pope säger även att de som instruerats att de är till försäljning och ska försöka hitta nya arbetsgivare har fått datumet 15 juli - och inte 12 juli - när de ska vara tillbaka.

Vad Fotbollskanalen erfar är det inte Jansson som försöker tvinga sig bort från klubben, det är tränare Marcelo Bielsa och en ekonomiskt pressad ägare, Andrea Radrizzani, som är ledande.

28-åringen är en av klubbens bäst betalda spelare. Har är även en av få spelare med ett högt marknadsvärde, och som hade kunnat täcka upp för vad flera misslyckade uppflyttningar till högstaligan har inneburit. Jack Clarke är redan såld till Tottenham för omkring 100 miljoner kronor, men återvänder på ett säsongslångt lån. Det pratas även om att Kalvin Philips närmar sig en flytt till Aston Villa för åtminstone det dubbla.

Leeds har redan tagit in mittbacken Ben White från Brighton, som enligt Pope inte alls är på Janssons nivå men som kanske kan ses som någon sorts ersättare. Under onsdagsförmiddagen har Pope även fått uppgifter om att Leeds håller på att sälja ytterligare en mittback, Aapo Halme till Barnsley. Men det räcker sannolikt inte.

Tanken är att klara Championships eget ekonomiska regelverk - det som Birmingham inte uppfyllde och således straffades med transferförbud och poängavdrag senaste säsongen. Redan har Radrizzani satt in långt över en halv miljard kronor i klubben, pengar som han tagit in när han sålde nu konkursade rättighetsbolaget M&P Silva. Lägg till att Radrizzanis misslyckade streamingtjänst Eleven Sports har inneburit en ekonomiskt pressad situation för honom. Det är varför han sålde av en del av Leeds United till NFL-laget San Francisco 49:ers under fjolåret, men även varför Qatar-kopplingar har växt sig starka under sommaren.

Enligt rapporter hände något mellan Jansson och tränare Bielsa under säsongsavslutningen. Först var det situationen med Aston Villa, där Jansson ställde sig frågande till Bielsas instruktioner att göra självmål och försökte hindra det. Sen var det slutspelsförlusten mot Derby då Jansson satt på bänken men efter matchen stannade ensam kvar på gräset. BBC:s Pope menar att många uppfattade gesten som att Jansson ansåg att Leeds hade gått vidare bara han hade varit frisk och fått spela.

De enligt Bielsa disciplinära problemen tillsammans med Leeds ekonomiska bekymmer verkar tvinga bort Jansson från klubben. Det verkar som att klubben nu försöker läcka händelserna utåt för att skapa en schism mellan Jansson, klubben och fansen.

- Vad jag hör ser det ut att bli infekterat, säger Pope till Fotbollskanalen.

Adam Pope säger även att det är enkelt att göra Jansson till syndabock, och spinna vidare på hans bristande relationer tidigare i karriären.

Jansson nobbade under fjolåret ett lukrativt avtal från Ryssland för att stanna i Leeds. Mittbacken vill helst av allt stanna i England och gärna i Leeds - men det verkar inte Bielsa vilja längre. Enligt Daily Telegraphs Matt Law är Fulham “väldigt sugna” på Jansson. Den forne Leeds-anfallaren Noel Whelan som jobbar för BBC har sagt att han tror att det blir en flytt för svensken, och att Sheffield United då kan bli nästa klubbadress för omkring 100 miljoner kronor, och just Whelan har gått hårt åt Jansson för att han bara spelar för sig själv. Troligen kan det bli ett skifte till en nykomling i Premier League eller ett topplag i Championship även om det finns alternativ på andra ställen i Europa.

Enligt Phil Hay, tidigare på Yorkshire Evening Post, som varit kontakt med flera inom klubben, ska det inte ha skurit sig mellan Jansson och Bielsa. Spekulationerna ska i stället bero på något annat.