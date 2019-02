Leeds-spelare förd till sjukhus – kollapsade på bänken

Under lördagen ställdes Leeds mot Middlesborough i Championship. Jack Clarke, 18, spelade från start på Leeds mitttfält, men byttes ut i halvitd.

När 80 minuter hade spelats av matchen kollapsade han sedan på bänken.

Clarke ska ha piggnat till i omklädningsrummet innan han fördes till sjukhus.

- Det vi vet är att han inte mådde bra. Vi vet inte riktigt anledningen än. Efter att han mått dålig så återhämtade han sig när vi var i omklädningsrummet, säger Leeds-tränaren Marcelo Bielsa till Yorkshire Evening Post.

- Han togs till sjukhus för att se om allt var okej.

Mötet mellan Leeds och Middlesborough slutade oavgjort, 1-1.

Senare under lördagen kom Leeds med en uppdatering där man förklarade att Clarke är vid medvetande och att han befinner sig på sjukhuset tillsammans med ledare från klubben.

Leeds United winger Jack Clarke in hospital after being taken ill during today's draw at Middlesbrough:https://t.co/DiXuoDIWn9